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16.02.2024  16:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловіка вкусила власна кішка

Після укусу тварини громадянин не звертався за допомогою до медичного закладу.

Фото ілюстративне 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну установу "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
 
У чоловіка з Чугуївського району Харківської області 14.02.2024 з’явились ознаки захворювання характерні для сказу – підвищення температури тіла слабкість, водобоязнь, аерофобія. Хворий госпіталізований, перебуває на стаціонарному лікуванні.
 
При проведенні епідрозслідування з’ясовано, що напередодні чоловік був покусаний власною кішкою, яка згодом загинула. За медичною допомогою хворий не звертався.
 
Важливо: Сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.
 
Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається. Щоб запобігти зараженню тварин на сказ, їм треба щорічно робити профілактичні щеплення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині скажений собака покусав свою господиню.
 
Тэги:  харків, сказ
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