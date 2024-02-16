16.02.2024 17:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові прокурори продовжують фіксувати наслідки для довкілля після ворожої атаки БпЛА на місто

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури у взаємодії з іншими спеціалістами працюють над встановленням масштабів забруднення, спричиненого витоком нафтопродуктів у річки Немишля, Харків, Лопань і Уди внаслідок обстрілу з боку зс рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Крім людських жертв, цинічна атака рф на цивільну інфраструктуру спричинила наслідки і для довкілля. Встановлено, що через влучання безпілотника на територію нафтобази пошкоджено обладнання та ємності для зберігання нафтопродуктів. Орієнтовно, на той момент в резервуарах перебувало близько 3,8 тис. тонн нафтопродуктів — бензину і дизпалива.

Через тривалий виток нафтопродуктів відбулось їх потрапляння до річки Немишля, яка протікає територією м. Харкова та в подальшому впадає у річки Харків, Лопань та Уди.

З метою встановлення масштабів наслідків для екології проведено огляд території, забрудненої внаслідок розливу та горіння нафтопродуктів, та відібрано проби зразків ґрунтів для проведення лабораторних досліджень.

Крім того, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури спільно зі спеціалістами Держекоінспекції в області проводять обстеження річок Немишля, Харків, Лопань і Уди з метою відібрання проб вод.

Після отримання результатів лабораторних досліджень проб води, ґрунтів та зразків нафтопродуктів буде визначено розмір збитків, заподіяних забрудненням ґрунтів, атмосферного повітря і поверхневих вод, а також призначено інженерно-екологічну, економічну експертизи та експертизу безпеки життєдіяльності.

Наразі для локалізації нафтових розливів встановлено загороджувальні бони, а також проводиться обробка забруднених водних поверхонь сорбентами, які поглинають та знешкоджують дію нафтопродуктів.

9 лютого близько 22:50 держава-агресорка завдала ударів трьома безпілотниками по Харкову. Через влучання БпЛА у Немишлянському районі загинуло 7 людей, серед них троє дітей. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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