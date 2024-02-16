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16.02.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив відновлення міста з міжнародним фондом

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 лютого, взяв участь в онлайн-зустрічі з представниками інвестиційного фонду «Western NIS Enterprise Fund» (WNISEF) в Україні та Української академії лідерства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Сторони обговорили можливості для співпраці у відбудові Харкова.
 
Ігор Терехов зауважив, що місто готове надати необхідну підтримку для реалізації проєктів з відновлення житлової сфери та інфраструктури в Харкові. Також він зазначив, що в місті постраждало більше половини усіх навчальних закладів.
 
«Ми надамо необхідну документацію для участі у грантових програмах і сприятимемо подальшій реалізації проєктів. У Харкові багато роботи з відновлення, оскільки наше місто постійно страждає від російських обстрілів. Це можуть бути виші, школи або дитячі садки. Тим паче, що у нас вже є досвід реалізації спільних проєктів. Я памʼятаю, як ми разом будували академію лідерства у Харкові до війни», - зазначив мер.
 
Довідка. «Western NIS Enterprise Fund» (WNISEF) - перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 285 млн дол. США, заснований урядом Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов у Баварії обговорив повернення харків’ян додому.
 
Тэги:  харків, ігор терехов, відновлення
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