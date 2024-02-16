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16.02.2024  17:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Чугуївщину: загинув місцевий житель, іншого поранено

15 та 16 лютого ворог чинив обстріли Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Слідством встановлено, що 16 лютого близько 12:20 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. У селі пошкоджено житлові будинки. 
 
15 лютого приблизно о 16:10 російські військовослужбовці обстріляли с. Юрченкове Чугуївського району. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.
 
 
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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