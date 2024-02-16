16.02.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харкову потрібно більше новітніх систем ППО

Для підтримання нормального життя у Харкові та захисту його мешканців від атак безпілотників необхідно посилити безпеку неба.



Ігор Терехов: Харкову потрібно більше новітніх систем ППО



Про це міський голова Ігор Терехов заявив в інтервʼю німецькому виданню «Die Welt», передає РЕДПОСТ.

За словами мера , Харків другий рік поспіль потерпає від постійних масованих атак ворога з неба, тому першочергове завдання міської влади - домогтися покращення ефективності роботи системи протиповітряної оборони міста.

«Систем ППО має бути більше, і вони мають бути якіснішими за ті, які закривають небо сьогодні. Ми повинні зберегти життя наших людей. Це пріоритет і міської влади, і всіх харківʼян», - зазначив Ігор Терехов.

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