16.02.2024 18:15 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк проведе регламентні роботи, через що тимчасово будуть недоступні операції з картками

В ніч на 17 лютого 2024 року ПриватБанк проводить планові регламенті роботи процесингового центру, щоб збільшити можливості та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

Про це повідомили у прес-службі банку, передає РЕДПОСТ.

У період проведення робіт 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками», - йдеться у повідомленні.

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