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16.02.2024  18:15   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк проведе регламентні роботи, через що тимчасово будуть недоступні операції з картками

В ніч на 17 лютого 2024 року ПриватБанк проводить планові регламенті роботи процесингового центру, щоб збільшити можливості та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

 
Про це повідомили у прес-службі банку, передає РЕДПОСТ.
 
У період проведення робіт 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
 
«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками -  радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. 
 
Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 11 лютого банк проводив регламентні роботи у Приват24.
 
Тэги:  приватбанк
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