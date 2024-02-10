10.02.2024 21:45 Віталій Хінєвіч

У ПриватБанку тимчасово будуть недоступні деякі послуги

В ніч на 11 лютого банк буде проводить регламентні роботи у Приват24. Про це пише PrivatBank insider, передає РЕДПОСТ .

Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 11 лютого 2024 року.

Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.

"Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!",-зазначають у Приватбанку.

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