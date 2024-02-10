    
Главная Новини Харкова Суспільство У ПриватБанку тимчасово будуть недоступні деякі послуги
10.02.2024  21:45   Віталій Хінєвіч

У ПриватБанку тимчасово будуть недоступні деякі послуги

В ніч на 11 лютого банк буде проводить регламентні роботи у Приват24. Про це пише PrivatBank insider, передає РЕДПОСТ .

 
Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 11 лютого 2024 року.
 
Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.
 
"Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!",-зазначають у Приватбанку.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням «Харків –Дніпро»
 
Тэги:  приватбанк
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 Новини компаній Швидко та зручно: як Конверти в Приват24 допомагають гуртом збирати донати та керувати коштами 20.10 Суспільство ПриватБанк анонсував проведення регламентних робіт: чого очікувати клієнтам 07.10 Суспільство Клієнти ПриватБанку скаржаться на збій у роботі фінансової установи: в чому причина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 