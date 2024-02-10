10.02.2024 21:20 Віталій Хінєвіч

Ми маємо обʼєднати зусилля заради Харкова, заради України - Ігор Терехов

Кожен день показує, що без надійного захисту неба ми стикаємося з трагедіями, з втратами, яких могли б уникнути.

Про це у своєму телеграм-каналі сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Кожен день показує, що без надійного захисту неба ми стикаємося з трагедіями, з втратами, яких могли б уникнути.

У своїй діяльності, спілкуючись з керівництвом країни, з військовими, з нашими міжнародними друзями, я завжди акцентую: ми всі маємо взяти на себе відповідальність за захист Харкова. Це наш спільний обов'язок, бо Харків – це більше, ніж місто. Це символ нашої нездоланності, відваги, символ того, що ми стоїмо на захисті демократії.

Хочу, щоб кожен розумів: незалежно від обставин ми продовжуємо підтримувати наших захисників. Підтримка наших Збройних Сил, наших військових, які потребують допомоги, – це наша справа честі, наша відповідальність. Минулого року ми перерахували більше пів мільярда гривень на потреби військовим, у тому числі для ППО та організації мобільних груп знищення «шахедів».

Крім цього, і ми, і наші волонтери, і наші друзі придбали автівки для створення цих мобільних груп, облаштували їх усім необхідним. І сьогодні, якщо буде потреба у військових, ми обов’язково робитимемо все, аби ці мобільні групи збивали безпілотники.

Ми маємо обʼєднати зусилля заради Харкова, заради України. Разом ми сильніші, разом ми здатні захистити та вберегти наше місто!»,- сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про стан здоров'я поранених від атаки БпЛА та висловив подяку харків'янам.