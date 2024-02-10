10.02.2024 19:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про стан здоров'я поранених від атаки БпЛА та висловив подяку харків'янам

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціо-нального телемарафону «Єдині новини» розповів, що внаслідок атаки дронів поранення отримали дві жінки та один чоловік, передає РЕДПОСТ .

«Дві жінки отримали поранення, також поранено чоловіка. Він зараз перебуває у лікарні. Має п'ятдесят відсотків опіків тіла. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати його життя», - сказав Ігор Терехов.

Також мер висловили подяку всім харків'янам, які відгукнулися на заклик про допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки 9 лютого.

«Ми створили хаб, щоб люди мали змогу перейти та допомогти постраждалим. Були величезні черги. Містяни приносили теплі речі, продукти харчування, все необхідне для людей. Я хочу по-дякувати кожному, хто відгукнувся на наші прохання», - сказав Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram