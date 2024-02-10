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10.02.2024  19:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про стан здоров'я поранених від атаки БпЛА та висловив подяку харків'янам

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціо-нального телемарафону «Єдині новини» розповів, що внаслідок атаки дронів поранення отримали дві жінки та один чоловік, передає РЕДПОСТ .

 
«Дві жінки отримали поранення, також поранено чоловіка. Він зараз перебуває у лікарні. Має п'ятдесят відсотків опіків тіла. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати його життя», - сказав Ігор Терехов.
 
Також мер висловили подяку всім харків'янам, які відгукнулися на заклик про допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки 9 лютого.
 
«Ми створили хаб, щоб люди мали змогу перейти та допомогти постраждалим. Були величезні черги. Містяни приносили теплі речі, продукти харчування, все необхідне для людей. Я хочу по-дякувати кожному, хто відгукнувся на наші прохання», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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