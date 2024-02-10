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10.02.2024  18:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові 11 лютого оголошено днем жалоби

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що 11 лютого в місті буде оголошено жалобу за загиблими, передає РЕДПОСТ .

 
11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.
 
«Вночі 9 лютого був обстріл Харкова. В результаті сталося займання приватних домоволодінь. Згоріло 15 будинків. Загинуло 7 людей, серед яких троє дітей. Завтра у Харкові день скорботи за загиблими», - повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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