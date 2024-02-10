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10.02.2024  18:15   Віталій Хінєвіч

Через ворожу атаку БпЛА на Харків загинула прокурор, її чоловік та троє їхніх дітей

Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів.

Фото надали у Харківській обласній прокуратурі
 
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.
 
«Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.
 
Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці. 
 
Фото надали у Харківській обласній прокуратурі
 
Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі.    
 
Світла пам‘ять!
 
Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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