10.02.2024 18:15 Віталій Хінєвіч

Через ворожу атаку БпЛА на Харків загинула прокурор, її чоловік та троє їхніх дітей

Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів.

Фото надали у Харківській обласній прокуратурі

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

«Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.

Фото надали у Харківській обласній прокуратурі

Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Світла пам‘ять!

Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала»,- йдеться у повідомленні.

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