10.02.2024 18:00 Віталій Хінєвіч

Атака БпЛА на Харків: закінчено роботу в морзі з тілами загиблих

Вже завершено огляд знищених будинків, триває робота на території нафтобази та пошук уламків ворожих дронів.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Слідчі та криміналісти відібрали всі зразки ДНК. Для впізнання загиблої пари зразок ДНК надав їхній син. Під час атаки він був на зв'язку з матір'ю та попросив батьків бігти ховатися. Але вижити їм не вдалося.

З Черкащини чекаємо на зразки ДНК рідного брата загиблої 38-річної жінки, матері трьох дітей. Зразки відібрали наші колеги з іншої області. По відібраним зразкам трьох родичів проводимо роботу - ці дослідження закінчимо вже за годину. Зразки, відібрані в морзі, вже направлені до мобільної ДНК-лабораторії. Теж одразу розпочинаємо дослідження»,- повідомив Сергій Болвінов.

Також за його словами встановлено, що відбулася детонація трьох БпЛА типу Shahed 131/136, які прилетіли з росії.

«На місці епіцентрів вибухів вже знайшли залишки смертоносної ворожої зброї. Це фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління рулями»,- додав правоохоронець.

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