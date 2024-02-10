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10.02.2024  18:00   Віталій Хінєвіч

Атака БпЛА на Харків: закінчено роботу в морзі з тілами загиблих

Вже завершено огляд знищених будинків, триває робота на території нафтобази та пошук уламків ворожих дронів.

 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Слідчі та криміналісти відібрали всі зразки ДНК. Для впізнання загиблої пари зразок ДНК надав їхній син. Під час атаки він був на зв'язку з матір'ю та попросив батьків бігти ховатися. Але вижити їм не вдалося.
 
З Черкащини чекаємо на зразки ДНК рідного брата загиблої 38-річної жінки, матері трьох дітей. Зразки відібрали наші колеги з іншої області. По відібраним зразкам трьох родичів проводимо роботу - ці дослідження закінчимо вже за годину. Зразки, відібрані в морзі, вже направлені до мобільної ДНК-лабораторії. Теж одразу розпочинаємо дослідження»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Також за його словами встановлено, що відбулася детонація трьох БпЛА типу Shahed 131/136, які прилетіли з росії.
 
«На місці епіцентрів вибухів вже знайшли залишки смертоносної ворожої зброї. Це фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління рулями»,- додав правоохоронець.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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