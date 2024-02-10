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10.02.2024  17:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили електропостачання після атаки БпЛА

Фахівці "Харківобленерго" відновили електропостачання в Немишлянському районі Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Східного району електричних мереж Максим Різниченко, 1372 споживача, які були знеструмлені вночі через атаку безпілотників, заживлені за резервною схемою.
 
"Ми змогли відновити електропостачання всіх домоволодінь, окрім 11-ти приватних будинків, які повністю згоріли. Продовжуються ремонтні роботи з метою відновлення основної схеми живлення", - зазначив Максим Різниченко.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що спеціальна комісія обстежує житлові будинки, які були пошкоджені внаслідок масштабної пожежі після ворожої атаки безпілотниками.
 
Тэги:  жкг, харків
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