10.02.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові обстежують пошкоджені будинки

Спеціальна комісія обстежує житлові будинки, які були пошкоджені внаслідок масштабної пожежі після ворожої атаки безпілотниками, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, було зруйновано та пошкоджено більше 15-ти приватних житлових будинків. Крім того, зафіксовані пошкодження трьох будівель комерційних закладів.

Ступінь усіх руйнацій детально визначить подальша технічна експертиза. В тих будинках, які зазнали незначних пошкоджень, зараз працюють комунальники. Вони закривають віконні контури та двері, усувають аварійність покрівель.

«Наша комісія відпрацює кожен випадок із власниками пошкодженого чи зруйнованого житла, щоб люди могли отримати фінансову компенсацію за спричинені збитки. Ми надамо всю необхідну допомогу», - зазначив заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник.

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