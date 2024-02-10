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10.02.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Комунальники усувають наслідки ворожої атаки у Немишлянському районі

У Немишлянському районі працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усувають наслідки атаки безпілотниками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, комунальники закривають віконні контури та двері пошкоджених житлових будинків, усувають аварійність покрівель. Роботи тривають.
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БпЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  жкг, харків
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