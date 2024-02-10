10.02.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла

Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Немишлянському районі постраждало 57 людей.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей.

Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни»,- сказав Ігор Терехов.

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