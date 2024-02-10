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10.02.2024  14:50   Віталій Хінєвіч

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла

Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Немишлянському районі постраждало 57 людей.

 
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. 
 
«Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей. 
 
Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БпЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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