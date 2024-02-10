10.02.2024 14:31

Самостійний дизайн інтер'єру або ремонт будинку під ключ: чому варто звернутися до NsdGroup

Коли мова йде про ремонт дома, виникає природнє бажання зайнятися дизайном самостійно. Втім, у реальності власники нерухомості, які обирають цей шлях, замість інтер’єру мрії отримують розчарування. Адже дизайн приватного будинку набагато складніший за дизайн квартири. Продуманими в ньому мають бути і технічні аспекти, як то системи освітлення, каналізації, опалення та вентиляції. Реалізувати не просто гарний, але й функціональних ремонт будинку можуть тільки фахівці з певними знаннями та досвідом. Саме з таких людей складається команда NsdGroup.

Переваги звернення до професійної студії: отримання комплексних послуг

Значною перевагою НсдГруп є надання повного комплексу послуг клієнтам. На відміну від інших студій, компанія надає послуги як зі створення дизайн-проекту будинків, так і з їх реалізації. Таким чином, фахівці студії беруть на себе 100% відповідальності за фінальний результат ремонту і позбавляють клієнтів від клопотів, пов'язаних з пошуком різних підрядників для реалізації різних завдань.

Працюйте з фахівцями – зберігайте час і кошти

Перевагою звернення до NsdGroup для клієнтів є суттєва економія часу та коштів. Адже все, що потрібно від замовника - розповісти про свої вимоги до дизайн-проекту а також назвати орієнтовний бюджет. Співробітники студії підлаштовуються під побажання клієнта та надають кілька варіантів дизайн-проекту, що їм відповідають.

Дизайн від професіоналів - необмежений простір для вашої фантазії

Часто власникам нерухомості важко обрати студію для ремонту будинку, адже деякі компанії спеціалізуються на дизайнах у певних стилях - на хай-тек або на лофт-інтер'єрах, наприклад. Студія НсдГруп розробила і реалізувала сотні різноманітних проектів у стилях:

прованс (дизайни у природних кольорах та освітленні, з вишуканими зістареними меблями);

еклектика (дизайни, що “поєднують непоєднуване” – старовинні предмети мистецтва із сучасними матеріалами та технологіями);

лофт (популярні дизайни, що підходять для великих просторів з високими стелями);

мінімалізм (дизайни, в основі яких лежить геометрична точність ліній, лаконічність форм);

еко (дизайни, що дозволяють власникам будинків відчувати близькість до природи завдяки природному освітленню та великій кількості зелені).

Таким чином, звертаючись до NsdGroup власники міських і заміських будинків не обмежують свою уяву - лише спрощують своє завдання, економлячи час, гроші і отримуючи неперевершений результат, що повністю відповідає їх побажанням.