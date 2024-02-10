10.02.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

Модульні будинки з'являться у Харкові для постраждалих від дій російських окупантів

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціо-нального телемарафону «Єдині новини» повідомив, що буде встановлено мобільні будинки для тих, чиє житло постраждало від дій окупантів, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне

Мер Харкова зазначив, що є домовленості з міжнародними фон-дами щодо встановлення мобільних будиночків.

«У цих мобільних будинках зможуть жити люди. Так, звичайно, це тимчасове житло, однак у них є все необхідне для життя», – резюмував Ігор Терехов.

Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків увечері 9 лютого згоріло 15 приватних домоволодінь.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram