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10.02.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Модульні будинки з'являться у Харкові для постраждалих від дій російських окупантів

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціо-нального телемарафону «Єдині новини» повідомив, що буде встановлено мобільні будинки для тих, чиє житло постраждало від дій окупантів, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне
 
Мер Харкова зазначив, що є домовленості з міжнародними фон-дами щодо встановлення мобільних будиночків.
 
«У цих мобільних будинках зможуть жити люди. Так, звичайно, це тимчасове житло, однак у них є все необхідне для життя», – резюмував Ігор Терехов.
 
Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків увечері 9 лютого згоріло 15 приватних домоволодінь.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БпЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  жкг, харків, ігор терехов
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