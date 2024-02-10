10.02.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові створено штаб допомоги постраждалим через атаку БпЛА – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціо-нального телемарафону «Єдині новини» повідомив, що у місті працює штаб для надання допомоги всім постраждалим внаслі-док ворожої атаки, передає РЕДПОСТ .

«Ми створили штаб допомоги у 21-й школі міста Харкова. Ми переписали всіх людей, які сьогодні потребують допомоги. Усього було евакуйовано 57 осіб», - сказав мер міста.

У цей же час Ігор Терехов додав, що люди, які залишилися без житла, будуть розселяти в гуртожитках.

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