    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові створено штаб допомоги постраждалим через атаку БпЛА – Ігор Терехов
10.02.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові створено штаб допомоги постраждалим через атаку БпЛА – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціо-нального телемарафону «Єдині новини» повідомив, що у місті працює штаб для надання допомоги всім постраждалим внаслі-док ворожої атаки, передає РЕДПОСТ .

 
«Ми створили штаб допомоги у 21-й школі міста Харкова. Ми переписали всіх людей, які сьогодні потребують допомоги. Усього було евакуйовано 57 осіб», - сказав мер міста.
 
У цей же час Ігор Терехов додав, що люди, які залишилися без житла, будуть розселяти в гуртожитках.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого окупанти здійснили запуск БПЛА типу «шахед». Внаслідок цього запуску, близько 23:00 вони влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Немишлянському районі.
Тэги:  агрессия россии, харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Надзвичайні події Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла 10.02 Надзвичайні події «Мати тримала дітей, притискаючи до грудей». Тіло загиблої від атаки БПЛА дитини досі не можуть встановити 10.02 Надзвичайні події «Вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу»: Сергій Болвінов про атаку БПЛА на Харків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 