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10.02.2024  07:55   Віталій Хінєвіч

Атака безпілотників на Харків: серед загиблих є діти

Увечері 9 лютого окупанти здійснили запуск БПЛА типу «шахед». Внаслідок цього запуску, близько 23:00 вони влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Немишлянському районі.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РЕДПОСТ.
 
«Цей об'єкт було знищено. Виникла масштабна пожежа, яка охопила приватні домоволодіння. Внаслідок пожежі знищено близько 15 домоволодінь, де проживали цивільні люди», - повідомив Олександр Фільчаков.
 
Станом на 7:01 10 лютого за даними ХОВА через удар безпілотників у Харкові 7 загиблих. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.
 
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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