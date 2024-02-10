10.02.2024 07:30 Рита Парфенова

10 лютого настає китайський Новий рік: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 лютого понад мільярд людей на планеті будуть святкувати китайський Новий рік. Це свято унікальне, оскільки не має постійної дати.

Згідно з китайським календарем, рік Зеленого Дракона настане 10 лютого о 00:58 за Києвом і триватиме до 28 січня 2025 року.



Щоб залучити удачу, важливо святкувати цей Новий рік разом із рідними. Навіть якщо ви не робите великого свята, краще виконати деякі традиційні ритуали. Оскільки символом наступного року є Дракон, важливо ставитися до нього з повагою, що сприятиме у всіх справах.



Ось кілька порад, як готуватися до китайського Нового року:

прикрасьте свій будинок червоними предметами, хоча б кількома, це можуть бути іграшки або прикраси;

купіть іграшкового дракона і розмістіть його у видному місці;

запросіть друзів та родичів на вечерю або відвідайте їх;

запаліть ароматичні свічки або пахощі;

напередодні зробіть генеральне прибирання вдома;

обов'язково подайте на стіл страви з риби;

попросіть вибачення у тих, з ким у вас були сварки;

розплатіться з боргами.

Також важливої традицією є дарування червоних конвертів із грошима, які китайці називають хунбао. Краще їх дарувати на роботі або всередині родини, при цьому сума має бути значною, щоб надати щедрість адресату.



Щоб не відлякати удачу і не розгнівати Дракона, варто пам'ятати про заборонені дії на китайський Новий рік:

не стригти волосся і нігті;

утримуйтеся від миття голови;

не виносіть сміття;

уникайте вдягання білого і синього одягу.

Порушення цих правил може призвести до невдачі або проблем, тому важливо дотримуватися традицій, щоб увійти в Новий рік з чистим серцем і відкритими можливостями.



* * *



10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.



Свято встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2018 року з ініціативи уряду Республіки Буркіна-Фасо.



Сільськогосподарські культури, плоди яких дозрівають у бобах, називають зернобобовими. Найвідомішими з них є горох, квасоля та сочевиця. Маючи високу поживну цінність, ці культури сприяють вирішенню проблем голоду в окремих регіонах світу, а включення їх у постійний раціон харчування позитивно позначається на здоров'ї людей.



Наприклад, високий вміст білка у квасолі грає величезну роль із заміщення тварин білків, що містяться в м'ясній та молочній продукції, а вміст у складі зернобобових культур розчинної клітковини, амінокислот, вітамінів та мікроелементів сприяє нормалізації багатьох травних процесів.



До того ж, зернобобові не потребують великої кількості води, порівняно з іншими продовольчими культурами вони краще переносять посуху та інші обумовлені кліматом стихійні лиха. Таким чином зернобобові роблять внесок у підвищення стійкості сільськогосподарських систем до зовнішніх факторів та покращують якість життя фермерів в умовах дефіциту води.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого мученика Харлампія.



За Юліанським календарем, 10 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Єфрема Сиріна.

Прикмети дня

Слов'яни сьогодні вшановували домовика: після вечері залишали за грубкою горщик каші, обкладений гарячим вугіллям, щоб каша не охолола до півночі.



За народними уявленнями, без домовика не може стояти жодна хата. Як правило, домовик - невидима істота, але в деяких випадках, за розповідями селян, він з'являється в образі людини або різних тварин, найчастіше в образі змії, півня, кішки чи ласки. Якщо домовик показувався комусь із домочадців, це обіцяло останньому хворобу чи смерть.



Цього дня домовика годують кашею, залишаючи її на загнетці. Годують та примовляють:



Хазяїн-батюшко, прийми нашу кашу!

І їж пироги – наш дім бережи!



Якщо дідусь залишиться без гостинців, то з доброго зберігача домашнього вогнища, він перетвориться на досить лютого духу.

Також цього дня

1773 року у селі Кручик, нині Богодухівського району Харківської області, народився Василь Назарович Каразін – громадський діяч, науковець, фундатор Харківського університету.



1895 – народився Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.



1898 – народився Бертольд Брехт, німецький драматург, поет, теоретик мистецтва, режисер.



1947 – у Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні та колишніми союзниками гітлерівської Німеччини (набули чинності 15 вересня 1947).



1962 – народився Кліффорд Лі Бертон, американський музикант, другий бас-гітарист гурту Metallica.



1967 – народилася Лора Дерн, американська актриса, відома своєю багаторічною співпрацею з режисером Девідом Лінчем («Синій оксамит», «Дикі серцем», «Внутрішня імперія»).



1991 – народилася Емма Робертс, американська актриса («Кокаїн», «День святого Валентина»), племінниця Джулії Робертс.



1996 – розпочався перший шаховий матч між суперкомп'ютером IBM Deep Blue та Гарі Каспаровим (з рахунком 4–2 переміг Г. Каспаров).



1997 – народилася Хлоя Морець, американська актриса, юна Убивашка з фільму «Піпець».



2006 – знайдено саркофаги у єгипетській Долині царів.



2009 – на орбіті Землі відбулося перше зіткнення неушкоджених штучних супутників – російського Космос-2251 та американського Iridium 33.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Аркадій, Валентин, Василь, Галина, Ганна, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Павло, Прохор, Федір.



за Юліанським календарем: Володимир, Георгій, Юхим, Єфрем, Ігнатій, Ісаакій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій, Яків.