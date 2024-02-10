10.02.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

«Мати тримала дітей, притискаючи до грудей». Тіло загиблої від атаки БПЛА дитини досі не можуть встановити

Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«На місці працює судовий експерт - медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу.

Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей»,- повідомив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що після "прильотів" БпЛА типу "Shahed" по нафтобазі в одному з будинків Немишлянського району Харкова було виявлено одразу п'ять трупів. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля