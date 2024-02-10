    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників
10.02.2024  12:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

888 громадян звернулося по допомогу до працівників харківської поліції минулої доби, передає РЕДПОСТ .

 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4500 транспортних засобів. На одному з блокпостів правоохоронці вилучили 14 гранат. 
 
В ході відпрацювання території працівники поліції викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули дві людини, ще дві отримали травми.
 
Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Надзвичайні події У Харківській області під колоса поїзда потрапив чоловік і пограбували жінку 09.02 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка, який мав намір збувати психотропи 07.02 Надзвичайні події У Харкові викрито директора будівельної фірми, який привласнив кошти на відновлення школи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 