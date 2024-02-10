10.02.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

888 громадян звернулося по допомогу до працівників харківської поліції минулої доби, передає РЕДПОСТ .

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4500 транспортних засобів. На одному з блокпостів правоохоронці вилучили 14 гранат.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули дві людини, ще дві отримали травми.

Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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