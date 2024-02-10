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10.02.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 лютого 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 12
  • Золочів - 13
  • Богодухів - 14
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги -11
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ -12
  • Красноград - 11
  • Лозова - 11
  • Ізюм -14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 лютого 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
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