10.02.2024 11:25 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 13

Богодухів - 14

Коломак - 11

Великий Бурлук - 12

Печеніги -11

Слобожанське - 14

Куп’янськ -12

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм -14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 лютого 2024 року.