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10.02.2024  16:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов подякував усім харків’янам, які допомогли постраждалим мешканцям Немишлянського району

Міський голова Ігор Терехов подякував усім харків’янам, які відгукнулися на заклик про допомогу постраждалим мешканцям Немишлянського району, передає РЕДПОСТ .

 
Сьогодні, 10 лютого, під час спілкування з журналістами мер повідомив, що речі та продукти харчування до гуманітарного хабу, який оперативно розгорнули в гімназії №21, приносять люди з усіх районів міста. 
 
«Я вдячний харків’янам, які з самого ранку приносять речі та продукти харчування. На наше прохання допомогти постраждалим, які залишились без нічого, відгукнулися мешканці усіх районів. Йдуть діти, молодь, люди середнього та похилого віку. Утворилася величезна черга з охочих допомогти», - розповів Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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