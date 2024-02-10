10.02.2024 20:15 Віталій Хінєвіч

Синоптики попередили про небезпечні метереологічні явища в Харківській області

11 лютого очікується туман, у зв'язку з чим погіршиться видимість на дорогах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Впродовж доби 11 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 - 500 м. На дорогах ожеледиця.

Крім цього вночі та вранці 11 лютого по місту та області очікується ожеледь.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

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