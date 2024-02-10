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10.02.2024  20:15   Віталій Хінєвіч

Синоптики попередили про небезпечні метереологічні явища в Харківській області

11 лютого очікується туман, у зв'язку з чим погіршиться видимість на дорогах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Впродовж доби 11 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 - 500 м. На дорогах ожеледиця.
 
Крім цього вночі та вранці 11 лютого по місту та області очікується ожеледь. 
 
 
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 10 лютого.
 
Тэги:  харків, погода
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