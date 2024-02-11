11.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 лютого очікується хмарна погода. Вночі опади (сніг, дощ), місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4–9° тепла.

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Народні прикмети

У минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс: якщо він шумів – чекали відлиги.

Мороз у цей день віщує спекотний серпень.

Сильний вітер обіцяє дощовий рік.