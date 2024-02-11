Прогноз погоди у Харкові на 11 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 лютого очікується хмарна погода. Вночі опади (сніг, дощ), місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4–9° тепла.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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