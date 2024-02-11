11.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.

Овен

День Овна пройде в атмосфері пасивності та розслаблення. Це буде гармонійна пасивність, коли зірки не вимагатимуть від Овна підвищеної енергійності. На думку астрологів, будь-яка активність для Овна може стати джерелом хаосу. Тому цього дня краще розслабитися і нічого не робити.

Телець

Для Тельця цей день може бути випробуванням терпіння через глобальні ідеї, які приходять і відходять без народження чогось конкретного. Ці ідеї можуть обурювати, але варто залишитися терплячим і дати їм простір. Іноді саме з таких ідей виходять найцікавіші проекти.

Близнюки

У Близнюків цього дня може бути почуття невдоволення, особливо у повсякденних справах. Оптимізм не буде легким завданням, але варто утриматися від виразу роздратування на оточуючих, оскільки це може погіршити стосунки.

Рак

Раку захочеться розбурхати оточуючих, але це може бути невдалим підприємством. Краще залишити всіх в мирі та спокої і зайнятися своїми справами.

Лев

Енергетичний потенціал Лева буде надзвичайно великим, але важливо направити його в корисне русло. Цей день може стати високопродуктивним, якщо енергію Лева спрямувати правильно.

Діва

Для Діви цей день пропонує рідкісну можливість байдикування і щасливого безділля. Спроби вплинути на події можуть призвести до хаосу, тому краще дозволити їм розвиватися самостійно.ъ

Терези

Терези сьогодні можуть виявити в собі лідерські якості! Прагнення взяти керівництво та давати команди буде періодично виникати протягом дня. Проте, спокійний стиль оточуючих та їхнє бажання уникнути відповідальності можуть викликати здивування і подразнення у Терез. Тим не менш, самі Терези (як генерали) не поспішатимуть з прийняттям рішень.

Скорпіон

У голові Скорпіона закріпиться думка про те, що статус - це гроші, і чим більше у вас грошей, тим вище ваше суспільне становище. Ця думка, хоч і не нова, буде особливо актуальною для Скорпіона, тому весь день він може провести, роздумуючи про те, як розбагатіти. Хоча шансів реально розбагатіти небагато, цей день сприятиме спілкуванню та новим знайомствам. Можливо, одне з цих знайомств виявиться перспективним!

Стрілець

Якщо вчора Стрілець розпочав якусь важливу роботу по дому, то сьогодні вона буде продовжуватися легко і без проблем. Однак, все інше для Стрільця може йти не так гладко. Навіть найпростіші домашні обов'язки можуть перетворитися на справжні тортури. Якщо можливо, краще зменшити кількість домашніх справ до мінімуму.

Козеріг

Козеріг може відчувати неймовірний піднесений настрій і ентузіазм, але важко сказати, наскільки це буде відповідно. Зірки схилятимуть Козерога до того, щоб він постійно мріяв про різноманітні подвиги, але їх втілення може залишати бажати кращого. Для того, щоб уникнути неприємностей, Козерогу варто стримати свою нестримну бажання до дій.

Водолій

Водолій ризикує відчути всі негаразди сибаритства та епікурейства. Утриматися від спокуси переїсти буде особливо важко. Тому, якщо Водолій намагається боротися з надмірною вагою, йому краще уникати місць, де запах їжі дуже спокусливий.

Риби

Для Риб сьогодні девіз: «Все чи нічого». Якщо Риби оберуть перше, тобто триматися пасивно, то день пройде спокійно. Але якщо вони вирішать братися за справи, можуть виникнути труднощі. Тому важливо зважити всі «за» і «проти» перед прийняттям рішення.