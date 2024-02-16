16.02.2024 18:55 Віталій Хінєвіч

Харків'янина підозрюють у незаконній купівлі та збуті безакцизного алкоголю

Зловмисник незаконно придбав 300 картонних упаковок зі спиртним та реалізував товар оптом за 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В січні 57-річний харків’янин, не будучи зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, придбав 300 картонних упаковок зі спиртним об’ємом 3 літри кожна. На товарі були відсутні марки акцизного податку.

Потім чоловік перевіз безліцензійний алкоголь до бази оптової торгівлі та продав за 60 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі СУ ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Слідчі за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

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