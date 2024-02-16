16.02.2024 18:55 Віталій Хінєвіч
Харків'янина підозрюють у незаконній купівлі та збуті безакцизного алкоголю
Зловмисник незаконно придбав 300 картонних упаковок зі спиртним та реалізував товар оптом за 60 тисяч гривень.
В січні 57-річний харків’янин, не будучи зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, придбав 300 картонних упаковок зі спиртним об’ємом 3 літри кожна. На товарі були відсутні марки акцизного податку.
Потім чоловік перевіз безліцензійний алкоголь до бази оптової торгівлі та продав за 60 тисяч гривень.
За даним фактом слідчі СУ ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Слідчі за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
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