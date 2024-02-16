    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події СБУ розкрила колаборанта, який працював над "розвитком" енергетики у окупований частині Харківщини
16.02.2024  15:00   Рита Парфенова

СБУ розкрила колаборанта, який працював над "розвитком" енергетики у окупований частині Харківщини

Служба безпеки України виявила ще одного колаборанта у звільнених районах Харківської області, який активно співпрацював з незаконною владою держави-агресора.

колаборант
 
Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
 
Зловмисником виявився 49-річний мешканець окупованої частини Луганщини, вирішив "допомогти" окупантам у питаннях енергетики. Він прибув на Харківщину з Старобільська, яке також перебуває під окупацією.
 
На фіктивній "посаді" "и.о. начальника відділу Управління палива, енергетики та вугільної промисловості Військово-громадянської адміністрації Харківської області" він планував розвиток енергетичної сфери у підконтрольних окупантам територіях. Це включало в себе контроль над ресурсами, підвищення ефективності використання енергії, а також організацію робіт з ліквідації аварійних ситуацій.
 
Зловмисник планував виділяти бюджет для виплати заробітної плати, розробляв кандидатури керівників підприємств та виконував інші накази окупаційної адміністрації.
 
Після звільнення Куп'янського району зловмисник втік на контрольну територію України, де наразі ховається від українських правоохоронних органів.
 
Наразі фігуранту оголошено підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (про колабораційну діяльність), і проводяться розслідувальні заходи для визначення його можливої участі у діяльності терористичної організації "ЛНР".
 
Документування порушень виконувалося за участю співробітників СБУ та Національної поліції за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщини повідомлено про підозру чоловікові, який відповідав за музей.
Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 Надзвичайні події Оголошено підозру працівниці роспошти, яка проводила пропаганду на Харківщині 15.02 Надзвичайні події На Харківщини повідомлено про підозру чоловікові, який відповідав за музей 14.02 Надзвичайні події На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено коригувальника, який хотів залишити без електрики п’ять областей України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 