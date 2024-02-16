16.02.2024 15:00 Рита Парфенова

СБУ розкрила колаборанта, який працював над "розвитком" енергетики у окупований частині Харківщини

Служба безпеки України виявила ще одного колаборанта у звільнених районах Харківської області, який активно співпрацював з незаконною владою держави-агресора.

Зловмисником виявився 49-річний мешканець окупованої частини Луганщини, вирішив "допомогти" окупантам у питаннях енергетики. Він прибув на Харківщину з Старобільська, яке також перебуває під окупацією.

На фіктивній "посаді" "и.о. начальника відділу Управління палива, енергетики та вугільної промисловості Військово-громадянської адміністрації Харківської області" він планував розвиток енергетичної сфери у підконтрольних окупантам територіях. Це включало в себе контроль над ресурсами, підвищення ефективності використання енергії, а також організацію робіт з ліквідації аварійних ситуацій.

Зловмисник планував виділяти бюджет для виплати заробітної плати, розробляв кандидатури керівників підприємств та виконував інші накази окупаційної адміністрації.

Після звільнення Куп'янського району зловмисник втік на контрольну територію України, де наразі ховається від українських правоохоронних органів.

Наразі фігуранту оголошено підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (про колабораційну діяльність), і проводяться розслідувальні заходи для визначення його можливої участі у діяльності терористичної організації "ЛНР".

Документування порушень виконувалося за участю співробітників СБУ та Національної поліції за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури.

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