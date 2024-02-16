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16.02.2024  14:26   Рита Парфенова

Прокурори документують наслідки ворожих обстрілів на Харківщині (фото)

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів війни

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

У звіті слідства зазначено, що 16 лютого близько о 1:00 російські збройні сили здійснили авіаудар по селу Катеринівка у Куп'янському районі. Житлові будинки отримали значні пошкодження в результаті цього нападу.

Також, за даними слідства, 15 лютого приблизно о 22:00 російські військові нанесли ракетний удар по селу Липці. Приватні будинки були серйозно пошкоджені. За попередніми висновками, ворог використав ракету С-300 для атаки на цей населений пункт.

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Прокурори разом із слідчими поліції зібрали необхідні докази та задокументували наслідки цих агресивних дій з боку російської федерації.

Під процесуальним керівництвом Куп'янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни, відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 лютого 2024 року.

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Новини Харкова: наслідки ворожих обстрілів

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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