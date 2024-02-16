Ігор Терехов обговорив з бізнесом Харкова податкові преференції

Міський голова Ігор Терехев зустрівся з представниками бізнесу Харкова.
Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
«Зібрав на розмову бізнес-лідерів Харкова.
Розглянули нагальні проблеми та домовилися про кроки, які місто може зробити без збитків для нашої економіки і для підтримки підприємців.
Пакет податкових преференцій буде суттєво розширений. Проте, які б пільги, знижки чи понижувальні коефіцієнти ми не затверджували, нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні передусім залежить від посилення захисту неба», – йдеться у повідомленні.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська влада продовжить надавати необхідну допомогу військовим для покращення захисту неба над містом.
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Сьогодні ідеальний час для самостійного бізнесу, спортивних занять та участі в громадських заходах. Але слід бути обережними у відносинах з начальством. Уникайте неточних формулювань та беріться за конкретні справи.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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