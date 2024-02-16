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16.02.2024  13:49   

Ігор Терехов обговорив з бізнесом Харкова податкові преференції

Міський голова Ігор Терехев зустрівся з представниками бізнесу Харкова.


Фото: ХМР

Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Зібрав на розмову бізнес-лідерів Харкова.

Розглянули нагальні проблеми та домовилися про кроки, які місто може зробити без збитків для нашої економіки і для підтримки підприємців.

Пакет податкових преференцій буде суттєво розширений. Проте, які б пільги, знижки чи понижувальні коефіцієнти ми не затверджували, нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні передусім залежить від посилення захисту неба», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська влада продовжить надавати необхідну допомогу військовим для покращення захисту неба над містом.

нарада

Тэги:  ігор терехов, харків
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