16.02.2024 13:49

Ігор Терехов обговорив з бізнесом Харкова податкові преференції

Міський голова Ігор Терехев зустрівся з представниками бізнесу Харкова.



Фото: ХМР

Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Зібрав на розмову бізнес-лідерів Харкова.



Розглянули нагальні проблеми та домовилися про кроки, які місто може зробити без збитків для нашої економіки і для підтримки підприємців.



Пакет податкових преференцій буде суттєво розширений. Проте, які б пільги, знижки чи понижувальні коефіцієнти ми не затверджували, нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні передусім залежить від посилення захисту неба», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська влада продовжить надавати необхідну допомогу військовим для покращення захисту неба над містом.