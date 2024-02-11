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11.02.2024  08:32   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Закрити небо над Харковом вкрай важливо!

Харківська міська влада продовжить надавати необхідну допомогу військовим для покращення захисту неба над містом.


Фото: РЕДПОСТ

В ефірі національного телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов відзначив величезне значення захисту неба над містом та обіцяв продовжувати надавати військовим необхідну допомогу для цього, передає РЕДПОСТ.

"Закрити небо над Харковом вкрай важливо! Я неодноразово наголошував на цьому під час зустрічей з військовими та керівництвом країни", - зазначив мер.

Терехов підкреслив, що міська влада робить все можливе, щоб допомогти з розв'язанням цієї проблеми, використовуючи всі свої ресурси.

"Місто перерахувало понад пів мільярда гривень на потреби військових, включаючи потреби в протиповітряній обороні та організацію мобільних груп для боротьби з «шахедами». Ми придбали автомобілі для цих груп та обладнали їх усім необхідним. І якщо знову знадобиться допомога, ми готові виконувати свої обіцянки та надавати необхідну підтримку", - підкреслив він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.

Тэги:  ігор терехов, харків
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