На Харківщині з-під завалів внаслідок обстрілу дістали тіло жінки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби тривала ліквідація наслідків ворожих ударів по Немишлянському району міста Харкова.

Також рятувальники були залучені до припинення наслідків ворожих обстрілів. У селі Водяне Куп'янського району виявлено пошкодження приватного сектору та складських будівель фермерського господарства через ворожі удари. З-під завалів житлового будинку було вилучено тіло загиблої жінки, яка народилася в 1969 році.

Загалом протягом доби з 10 по 11 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку території та допомогу постраждалим після ворожих обстрілів;

1 – на допомогу населенню;

5 – допомога при ДТП та для витягування автомобілів з ускладнених ділянок доріг;

6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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