У лікарнях Харкова перебувають постраждалі внаслідок атаки «шахедів» 9 лютого

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Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.

Прогноз погоди у Харкові на 11 лютого Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.