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11.02.2024  09:31   Рита Парфенова

У лікарнях Харкова перебувають постраждалі внаслідок атаки «шахедів» 9 лютого

Ліквідація наслідків ударів російських безпілотників по Немишлянському району Харкова триває.

наслідки ударів російських безпілотників по Немишлянському району Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Двоє поранених перебувають у медичних закладах області: стан 61-річної жінки та 45-річного чоловіка стабільний, продовжують лікування, загрози життю немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.
 
Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків.
 
Путятіна Ольга. 35 років.
 
Путятін Григорій. 38 років.
 
Путятін Олексій. 7 років.
 
Путятін Михайло. 4 роки.
 
Путятін Павло. 10 місяців.
 
Манойло Світлана. 65 років.
 
Манойло Анатолій. 66 років.
 
Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни.

 

Тэги:  шахед, харків
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