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11.02.2024  09:40   Рита Парфенова

Як минула доба в Харківській області, повідомили у ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини.


Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під ворожим вогнем передбували населені пункти:
  • Козача Лопань,
  • Охримівка,
  • Миколаївка,
  • Землянки,
  • Вільхуватка,
  • Дворічанське,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Берестове та інші.

Протягом 10 лютого ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

  1. О 10:05 - Село Бугаївка, Чугуївський район:

    • Пошкоджено приватний будинок.

  2. О 12:50 - Село Малинівка, Чугуївський район:

    • Обстріл РСЗВ.
    • Без потерпілих.

  3. О 12:25 - Селище Козача Лопань, Харківський район:

    • Пошкоджено житловий масив «Театральний».
    • Пошкоджено скління вікон у двохповерховому житловому будинку, який знаходиться навпроти.
    • Без постраждалих.

  4. О 20:20 - Село Водяне, Куп'янський район:

    • Зруйновано два приватні будинки.
    • Пошкоджено сім приватних будинків.
    • Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік (від госпіталізації відмовився).
    • Пошкоджено фермерське господарство за межами села.
    • Зруйновано п'ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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