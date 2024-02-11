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11.02.2024  10:11   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

До поліцейських Харківщини надійшло 1017 викликів через операторів спецлінії «102».

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Харківській області представники ГУНП здійснюють перевірку 90 осіб, яких підозрюють у зв'язках з диверсійно-розвідувальними групами та пропагандистській діяльності.
 
Заходи безпеки на блокпостах області спрямовані на запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти. Правоохоронці спільно з військовослужбовцями проводять перевірку транспортних засобів.
 
Під час обстежень території поліцейські виявили четверо осіб, які порушували закони щодо обігу наркотиків. Вилучено заборонені речовини в порушників.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.
Тэги:  поліція, харків
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