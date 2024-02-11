11.02.2024 08:16 Рита Парфенова

Населені пункти Харківщини зазнали авіаційних ударів росіян

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка та Вільхуватка Харківської області.



Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.