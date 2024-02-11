Населені пункти Харківщини зазнали авіаційних ударів росіян

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка та Вільхуватка Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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