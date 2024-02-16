Чоловіка з Харкова підозрюють у завантаженні дитячої порнографії

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ході санкціонованого обшуку в місці проживання 63-річного чоловіка, який відбувся 15 лютого, поліцейські виявили підтвердження його дій.

З оселі зловмисника було вилучено ноутбук із каталогом файлів, що містять ознаки дитячої порнографії.

Після проведення експертиз та накладення арешту на вилучені речі, чоловіка можуть повідомити про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі дії здійснювалися спільно поліцейськими управління міграційної поліції та відділу поліції № 1 Харківського регіонального управління поліції за процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова.