    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловіка з Харкова підозрюють у завантаженні дитячої порнографії
16.02.2024  13:26   Рита Парфенова

Чоловіка з Харкова підозрюють у завантаженні дитячої порнографії

Правоохоронці Харківщини розкрили справу щодо чоловіка, який завантажував матеріали з дитячою порнографією на свій ноутбук.

Чоловіка з Харкова підозрюють у завантаженні дитячої порнографії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ході санкціонованого обшуку в місці проживання 63-річного чоловіка, який відбувся 15 лютого, поліцейські виявили підтвердження його дій.
 
З оселі зловмисника було вилучено ноутбук із каталогом файлів, що містять ознаки дитячої порнографії.
 
Чоловіка з Харкова підозрюють у завантаженні дитячої порнографії
 
Після проведення експертиз та накладення арешту на вилучені речі, чоловіка можуть повідомити про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Слідчі дії здійснювалися спільно поліцейськими управління міграційної поліції та відділу поліції № 1 Харківського регіонального управління поліції за процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські поліцейські виявили чоловіка, який мав доступ до матеріалів з дитячою порнографією.

 

Тэги:  погнографія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 