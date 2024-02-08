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08.02.2024  13:55   Рита Парфенова

Завантажив дитячу порнографію на свій комп'ютер: правоохоронці викрили харків'янина

Харківські поліцейські виявили чоловіка, який мав доступ до матеріалів з дитячою порнографією.

Харківські поліцейські викрили чоловіка, який одержав доступ до дитячої порнографії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даними правоохоронців, 28-річний мешканець Харкова завантажив на свої комп'ютерні пристрої файли, які містять ознаки дитячої порнографії.

7 лютого поліцейські міграційної поліції спільно зі слідчими виконавчого управління поліції провели обшук за адресою проживання підозрюваного. Під час обшуку вилучено три жорстких диска, мобільний телефон, системний блок та ноутбук.

Харківські поліцейські викрили чоловіка, який одержав доступ до дитячої порнографії

За результатами обшуку та проведених експертиз буде вирішено питання щодо можливого повідомлення підозрюваному про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Представник поліції Харківської області також наголошує, що слідчі дії в цьому напрямку тривають, і можливо буде встановлено ще більше фактів порушення законодавства.

Тэги:  порнографія, харків
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