08.02.2024 14:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 8 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 815 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Машиніст крана – 22 300 гривень
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Кондитер – 22 000 гривень
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Токар – 17 000 гривень
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Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 гривень
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Архітектор – 15 000 гривень
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Кравець – 14 800 гривень
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Оператор конвеєрної лінії – 13 000 гривень
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Економіст з матеріально-технічного забезпечення – 12 000 гривень
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Юрист – 12 000 гривень
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Інспектор (пенітенціарна система) – 11 000 гривень
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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