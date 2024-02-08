08.02.2024 14:45 Віталій Хінєвіч
Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
За тиждень на Харківщині знешкодили понад 1400 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Як зазначили
у Департаменті цивільного захисту ХОВА, впродовж тижня зведені підрозділи саперів обстежили майже 90 гектарів сільгоспугідь, понад 16 кілометрів ліній електропередач, 11,5 кілометра ділянок автодоріг, майже 3 кілометри газопроводів, а також перевірили 7 об'єктів. До електромережі підключили 223 абонента. Також було знешкоджено 1441 вибухонебезпечний предмет.
7 лютого вибухотехніки розмінували 16 гектарів території, понад 5 гектарів сільськогосподарських угідь, 1 об’єкт, 3 кілометри ліній електропередач та 1 кілометр газопроводів. Окрім того, знищили 190 вибухонебезпечних предметів.
«При виявленні підозрілого предмета необхідно зупинитися, за можливості позначити місце знахідки. Треба відійти тим самим шляхом, яким рухалися, на безпечну відстань і негайно викликати рятувальників (101), Нацполіцію (102)»,- йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині рятувальники загасили
пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
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