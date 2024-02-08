08.02.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові мешкає близько 1,3 мільйона осіб

До повномасштабного вторгнення рф у Харкові проживало близько 2 млн осіб, зараз - 1,3 млн.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю щоденній італійській газеті «Корр'єре делла Сера», передає РЕДПОСТ.

«На початку повномасштабної війни містяни почали активно евакуйовуватися з Харкова, і в березні в місті залишилося близько 300 тис. мешканців. Половина з них жила в метрополітені. Після цього у нас було чотири хвилі повернення харків’ян», - розповів мер.

Очільник міста наголосив, що, попри посилені обстріли Харкова з кінця грудня, небагато людей зараз виїжджають з міста.

Крім того, Ігор Терехов зазначив, що в місті відновлює роботу бізнес. Незважаючи на складні часи, Харків посідає четверте місце в Україні за кількістю малих підприємств, які реєструються.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram