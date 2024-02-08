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08.02.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові мешкає близько 1,3 мільйона осіб

До повномасштабного вторгнення рф у Харкові проживало близько 2 млн осіб, зараз - 1,3 млн.

 
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю щоденній італійській газеті «Корр'єре делла Сера», передає РЕДПОСТ.
 
«На початку повномасштабної війни містяни почали активно евакуйовуватися з Харкова, і в березні в місті залишилося близько 300 тис. мешканців. Половина з них жила в метрополітені. Після цього у нас було чотири хвилі повернення харків’ян», - розповів мер.  
 
Очільник міста наголосив, що, попри посилені обстріли Харкова з кінця грудня, небагато людей зараз виїжджають з міста. 
 
Крім того, Ігор Терехов зазначив, що в місті відновлює роботу бізнес. Незважаючи на складні часи, Харків посідає четверте місце в Україні за кількістю малих підприємств, які реєструються.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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