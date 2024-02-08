У Харкові прочистили понад 900 км колекторів

У 2023 році бригади комплексу «Харківводовідведення» успішно виконали профілактичне чищення 913 км каналізаційних мереж та відновили 559 колодязів, здійснивши заміну люків та плит перекриття.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки схиляють до здорового консерватизму та спокійної реалізації задуманого. Уникайте спонтанних вчинків та суперечок: вам навряд чи вдасться когось переконати.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
На 8 лютого припадає Міжнародний день шотландського віскі, також відомий як День скотчу.
влажность:
давление:
ветер: