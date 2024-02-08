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08.02.2024  13:32   Рита Парфенова

У Харкові прочистили понад 900 км колекторів

У 2023 році бригади комплексу «Харківводовідведення» успішно виконали профілактичне чищення 913 км каналізаційних мереж та відновили 559 колодязів, здійснивши заміну люків та плит перекриття.

У Харкові прочистили понад 900 км колекторів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал».

Директор комплексу Ігор Вороненко зазначив, що незважаючи на воєнний стан, вони виконали планові заміни понад 2 км технічно зношених каналізаційних трубопроводів, в тому числі після негайних ремонтів об'єктів, пошкоджених снарядами.

Протягом минулого року було ліквідовано понад 18.7 тисяч засмічень на колекторах, а також проведено масштабну відновлювальну реконструкцію на 163 проблемних ділянках.

«У прочищенні трубопроводів поєднуємо кілька технологій і використовуємо різні методи, залежно від можливостей та ступеня забруднення. У ремонтах та перекладках застосовуємо лише сучасні та якісні матеріали», - наголосив Ігор Вороненко.

У січні цього року вже прочищено понад 75.8 км колекторів, здійснено заміну 30 люків та усунуто 1.5 тисяч засмічень. Також ведуться планові перекладки каналізаційних трубопроводів на деяких ділянках.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» у січні поточного року здійснили заміну 86 пожежних гідрантів.
Тэги:  вода, харків
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