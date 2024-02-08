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08.02.2024  13:00   Рита Парфенова

Офтальмолог харківської лікарні «малював» ухилянтам звільнення від військової служби

Співробітники Служби безпеки України викрили лікаря харківської лікарні, який співпрацював з ухилянтами від мобілізації на військову службу.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, завідувач відділення харківської клінічної лікарні, офтальмолог, вступав у змову з чоловіками, які були направлені на медичне обстеження в зв'язку з призовом на військову службу. Він надавав недостовірні дані про їхнє здоров'я, унеможливлюючи проходження військової служби.

Наприклад, у липні минулого року лікар "намалював" 40-річному призовникові неіснуючий діагноз захворювання очей, що в результаті визнав його непридатним до військової служби. Проте судово-медична експертиза підтвердила відсутність цього захворювання.

Лікарю було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  1. Стаття 366, частина 1 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).
  2. Стаття 27, частина 5, та стаття 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

За ці злочини винному загрожує до 5 років ув'язнення.

Також тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які скористалися послугами лікаря для ухилення від мобілізації, а також для з'ясування фактів неправомірної вигоди, одержаної лікарем.

Ці заходи проводяться співробітниками СБУ в Харківській області разом зі слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури м. Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Кабмін передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Тэги:  ухилянт, мобілізація, харків
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