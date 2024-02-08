Офтальмолог харківської лікарні «малював» ухилянтам звільнення від військової служби

Лікарю було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 366, частина 1 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів). Стаття 27, частина 5, та стаття 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

За ці злочини винному загрожує до 5 років ув'язнення.

Також тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які скористалися послугами лікаря для ухилення від мобілізації, а також для з'ясування фактів неправомірної вигоди, одержаної лікарем.

Ці заходи проводяться співробітниками СБУ в Харківській області разом зі слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури м. Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Кабмін передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.