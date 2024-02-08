Офтальмолог харківської лікарні «малював» ухилянтам звільнення від військової служби

Співробітники Служби безпеки України викрили лікаря харківської лікарні, який співпрацював з ухилянтами від мобілізації на військову службу.
Наприклад, у липні минулого року лікар "намалював" 40-річному призовникові неіснуючий діагноз захворювання очей, що в результаті визнав його непридатним до військової служби. Проте судово-медична експертиза підтвердила відсутність цього захворювання.
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