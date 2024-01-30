30.01.2024 21:50

Кабмін передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає РЕДПОСТ.

У військовому відомстві зазначають, що цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

У Міноборони розповіли про основні положення оновленого законопроєкту:

визначається чіткий термін служби на період воєнного стану;

люди з інвалідністю всіх груп - звільнені від військової служби;

добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації;

надається щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами. Не менше 15 календарних днів;

військовослужбовці, звільнені з полону - отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу;

після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації;

строкова служба скасовується. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігаеться її робоче місце, чого заразнемає в чинному законодавстві;

людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реестру військовозобов'язаних "Оберіг";

можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою;

облік для всіх. Виключається право на відстрочку від призову у державних службовців, працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки;

державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" – 50% від військовозобов'язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад – мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування – 50% від військовозобов'язаних;

грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії военного стану від 30 до 100 тис. грн.

Варто зазначити, що у порівняльній таблиці до законопроєкту на Офіційному вебпорталі парламенту України додано обмежувальні заходи для так званих "ухилянтів":

тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом;

тимчасове обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом;

накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.

Також:

надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;

зниження призовного віку з 27 до 25 років.

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Нагадаємо, словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" визничив "мобілізацію" як слово 2023 року.