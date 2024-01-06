06.01.2024 12:47

Слово-2023 в Україні: що цікавило українців протягом року?

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" визничив "мобілізацію" як слово 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Українську правду, яка цитує сайт проєкту "Мислово". Укладачі словника розповіли, що цей термін був обговорюваний у суспільстві протягом року, але його піковий інтерес відчули в грудні, коли уряд вніс у парламент важливий законопроєкт про мобілізацію.

Автори "Мислово" роз’яснили, що слово "мобілізація" перемогло в боротьбі за звання слова року, випередивши "контрнаступ". Інші кандидати на це звання також мають воєнний контекст.

У словнику виділили такі визначення:

"ухилянт" – чоловік, який уникає мобілізації або політичне керівництво, що ухиляється від складних рішень, спрямовуючи їх на військових;

– чоловік, який уникає мобілізації або політичне керівництво, що ухиляється від складних рішень, спрямовуючи їх на військових; "яйця по 17 гривень" – символ корупції в Міністерстві оборони України;

– символ корупції в Міністерстві оборони України; "блокада/деблокада" – пов’язане з блокуванням українських морських портів Росією та ворожнечею польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;

– пов’язане з блокуванням українських морських портів Росією та ворожнечею польських перевізників і фермерів, які блокують кордон; "позиційна війна" – термін, що набув популярності після публікації статті головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про новий етап війни;

– термін, що набув популярності після публікації статті головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про новий етап війни; "дрон" – через значне збільшення використання FPV-дронів, що має великий вплив на хід бойових дій.

Єдиним словом у цьому списку, що має світовий контекст, є "ШІ" (штучний інтелект). Його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, зауважили автори словника.

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"Мислово" засновано у 2012 році для фіксації нових слів, сленгу та інших виразів української мови. Користувачі, зазвичай звичайні громадяни, поповнюють його новими лексичними одиницями.

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Це вже одинадцяте обрання слова року у "Мислово". Основними критеріями вибору є популярність та соціальне значення. У 2022 році словом року було обрано фразу "русский военный корабль, иди на х*й".