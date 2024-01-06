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06.01.2024  12:47   

Слово-2023 в Україні: що цікавило українців протягом року?

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" визничив "мобілізацію" як слово 2023 року.

Мобілізація в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Українську правду, яка цитує сайт проєкту "Мислово". Укладачі словника розповіли, що цей термін був обговорюваний у суспільстві протягом року, але його піковий інтерес відчули в грудні, коли уряд вніс у парламент важливий законопроєкт про мобілізацію.
 
Автори "Мислово" роз’яснили, що слово "мобілізація" перемогло в боротьбі за звання слова року, випередивши "контрнаступ". Інші кандидати на це звання також мають воєнний контекст.
 
У словнику виділили такі визначення:
 
  • "ухилянт" – чоловік, який уникає мобілізації або політичне керівництво, що ухиляється від складних рішень, спрямовуючи їх на військових;
  • "яйця по 17 гривень" – символ корупції в Міністерстві оборони України;
  • "блокада/деблокада" – пов’язане з блокуванням українських морських портів Росією та ворожнечею польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;
  • "позиційна війна" – термін, що набув популярності після публікації статті головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про новий етап війни;
  • "дрон" – через значне збільшення використання FPV-дронів, що має великий вплив на хід бойових дій.
Єдиним словом у цьому списку, що має світовий контекст, є "ШІ" (штучний інтелект). Його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, зауважили автори словника.
 
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"Мислово" засновано у 2012 році для фіксації нових слів, сленгу та інших виразів української мови. Користувачі, зазвичай звичайні громадяни, поповнюють його новими лексичними одиницями.
 
 
Це вже одинадцяте обрання слова року у "Мислово". Основними критеріями вибору є популярність та соціальне значення. У 2022 році словом року було обрано фразу "русский военный корабль, иди на х*й".
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 34-річнй мешканець смт Високий Харківського району, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
 
Источник:   Українська правда
 Тэги:  слово, україна, мобілізація
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