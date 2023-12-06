Слідчі шукають справи ухилянтів у міжрайонних МСЕК Харківської області

Правоохоронці проводять серію обшуків в підрозділах Обласного центру медико-соціальної експертизи.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
Він зазначив, що медична документація вилучається для подальшої перевірки її автентичності. Головна мета перевірки – встановити, чи не було підробки у медичних документах.
Особлива увага буде приділятися тоненьким справам із сумнівними діагнозами.
«Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність. В кожній справі будемо розбиратися окремо й дуже ретельно, висновки робитимуть експерти. А ми тим часом перевіримо, чи виїжджала людина за кордон, чи дійсно є інвалідом та чи не використала ці документи для ухиляння від служби. Плануємо вилучити близько тисячі таких справ», – написав Сергій Болвінов.
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Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
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