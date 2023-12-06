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06.12.2023  16:07   Рита Парфенова

Слідчі шукають справи ухилянтів у міжрайонних МСЕК Харківської області

Правоохоронці проводять серію обшуків в підрозділах Обласного центру медико-соціальної експертизи.

У Слідчому комітету прокоментували обшуки в міжрайонних МСЕК Харківської області

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що медична документація вилучається для подальшої перевірки її автентичності. Головна мета перевірки – встановити, чи не було підробки у медичних документах.

Особлива увага буде приділятися тоненьким справам із сумнівними діагнозами.

«Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність. В кожній справі будемо розбиратися окремо й дуже ретельно, висновки робитимуть експерти. А ми тим часом перевіримо, чи виїжджала людина за кордон, чи дійсно є інвалідом та чи не використала ці документи для ухиляння від служби. Плануємо вилучити близько тисячі таких справ», – написав Сергій Болвінов.

Начальник Слідчого управляння зазначив, що у разі, якщо доказів ухилення немає або людина вже пішла служити, кримінальне провадження закривається.
 
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«Буває й таке, коли повістку отримує чоловік з відстрочкою або той, хто взагалі не підлягає мобілізації. Розбираємося досконально в кожній ситуації. Якщо ж знаходимо докази ухилення від призову, люди отримують повідомлення про підозру, а далі суд та вирок. Протягом цього року зареєстрували 378 таких проваджень, майже чверть цих справ вже у суді», – додав Сергій Болвінов.
 
Водночас правоохоронці ретельно займаються справами, де фігурантами є працівники ТЦК, ВЛК та МСЕК. Розкриваються факти порушень військовослужбовців і керівників військово-лікарських комісій, які встигли створити цілі схеми та, отримуючи винагороду, вилучали людей з військового обліку. Усі ці справи мають значний обсяг інформації, яка завжди розглядається у деталях.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 34-річнй мешканець смт Високий Харківського району, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  мобілізація, харків
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