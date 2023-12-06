06.12.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі Харкова зловмисник встромив ніж у спину чоловікові

Зловмисник зненацька підбіг до компанії невідомих йому громадян та вдарив 26-річного чоловіка спочатку ногою, а потім встромив ніж у спину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Після завдання ударів нападник втік з місця події. Потерпілий з ножовим пораненням знаходиться у лікарні.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний безробітний мешканець Харкова.

В ході проведення санкціонованого обшуку у затриманого виявили та вилучили речові докази. Зловмисник добровільно вказав місце, де він викинув ніж, який також вилучили правоохоронці.

За даним фактом слідчими Харківського РУП № 2 зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За санкцією статей чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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