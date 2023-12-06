    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Салтівському районі Харкова зловмисник встромив ніж у спину чоловікові
06.12.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі Харкова зловмисник встромив ніж у спину чоловікові

Зловмисник зненацька підбіг до компанії невідомих йому громадян та вдарив 26-річного чоловіка спочатку ногою, а потім встромив ніж у спину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Після завдання ударів нападник втік з місця події. Потерпілий з ножовим пораненням знаходиться у лікарні.
 
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний безробітний мешканець Харкова.
 
В ході проведення санкціонованого обшуку у затриманого виявили та вилучили речові докази. Зловмисник добровільно вказав місце, де він викинув ніж, який також вилучили правоохоронці.
 
 
За даним фактом слідчими Харківського РУП № 2 зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
 
За санкцією статей чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкова сталася пожежа у кафе.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Надзвичайні події Вигнав на вулицю босоніж та без верхнього одягу: у Харкові чоловік вчинив домашнє насильство щодо співмешканки 06.12 Надзвичайні події У Харкові рятувальники та патрульні прийшли на допомогу жінці (відео) 06.12 Надзвичайні події Правоохоронці на Харківщині вилучили набої та виявили незаконний обіг наркотиків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 