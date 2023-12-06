06.12.2023 16:44 Рита Парфенова

Директора ферми на Харківщині винуватять у забрудненні земель майже на 2 мільйони гривень

Колишній очільник державного сільськогосподарського підприємства у Лозівському районі підозрюється у засміченні і забрудненні земель зі шкодою майже 1,7 млн грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що майже 8100 га земель державної форми власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в постійному користуванні підприємства на території Миролюбівського старостинського округу Лозівської територіальної громади, були систематично забруднювані. Директор підприємства, який обіймав посаду з 2018 року, незаконно вказував підлеглим вивозити гній від життєдіяльності великої рогатої худоби на земельну ділянку, що перебувала в постійному користуванні підприємства.

Підозрюваний не мав необхідних дозволів на скид побічних продуктів тваринного походження, що призвело до забруднення та засмічення частини земель, збільшивши вміст амонію, нітратів та фосфору у грунті в 2,2, 2,5 та 2,6 разів відповідно.

Результати дослідження свідчать про створення небезпеки для довкілля, і сума завданої шкоди державі оцінюється майже в 1,7 млн грн. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області колишньому директору державного сільськогосподарського підприємства повідомлено про підозру за фактом забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).