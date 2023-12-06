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06.12.2023  16:44   Рита Парфенова

Директора ферми на Харківщині винуватять у забрудненні земель майже на 2 мільйони гривень

Колишній очільник державного сільськогосподарського підприємства у Лозівському районі підозрюється у засміченні і забрудненні земель зі шкодою майже 1,7 млн грн.

Новини Харкова: директора ферми винуватять у забрудненні земель
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Слідство встановило, що майже 8100 га земель державної форми власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в постійному користуванні підприємства на території Миролюбівського старостинського округу Лозівської територіальної громади, були систематично забруднювані. Директор підприємства, який обіймав посаду з 2018 року, незаконно вказував підлеглим вивозити гній від життєдіяльності великої рогатої худоби на земельну ділянку, що перебувала в постійному користуванні підприємства.
 
Підозрюваний не мав необхідних дозволів на скид побічних продуктів тваринного походження, що призвело до забруднення та засмічення частини земель, збільшивши вміст амонію, нітратів та фосфору у грунті в 2,2, 2,5 та 2,6 разів відповідно.
 
Результати дослідження свідчать про створення небезпеки для довкілля, і сума завданої шкоди державі оцінюється майже в 1,7 млн грн. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області колишньому директору державного сільськогосподарського підприємства повідомлено про підозру за фактом забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрито провадження у справі щодо захоплення землі.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ділянка, прокуратра, харків
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